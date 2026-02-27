Сочи возглавил рейтинг российских городов по недоступности жилья. Аналитики сервиса «Циан» провели исследование в 40 крупных населенных пунктах и выяснили, что для приобретения однокомнатной квартиры на вторичном рынке в курортной столице России потребуется откладывать весь ежемесячный доход на протяжении 163 месяцев. Подробности — в распоряжении «Инка».

deborah cortelazzi/Unsplash

Для сравнения: в Новокузнецке, который занял первую строчку среди самых доступных городов, достаточно 44 зарплат. Разрыв между лидером и аутсайдером рейтинга достиг почти четырехкратного значения.

Вслед за Сочи в списке городов с наименее доступным жильем расположились Санкт-Петербург (109 зарплат), Москва (108) и Казань (100). Пятерку наиболее доступных, помимо Новокузнецка, составили Кемерово, Липецк и Тольятти, где для покупки однокомнатной квартиры потребуется не более 54 зарплат.

Ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская пояснила, что столь значительный разброс обусловлен прежде всего стоимостью квадратного метра, а не уровнем доходов населения. Цены на жилье в разных городах различаются в 4,5 раза, тогда как зарплаты — всего в 2,5 раза.

В случае Сочи высокая стоимость недвижимости сочетается с относительно низкими местными зарплатами, при этом спрос в значительной степени поддерживается покупателями из других регионов.

В среднем по крупным городам доступность жилья несколько повысилась. В настоящее время на покупку однокомнатной квартиры требуется 70 зарплат против 72 годом ранее. Квартиры подорожали на 11%, однако зарплаты выросли больше — на 13%. В 27 городах срок накопления на однокомнатное жилье сократился.

Аналитик предупредила, что в 2026 году ситуация может ухудшиться. На фоне снижения ипотечных ставок ожидается ускорение роста цен на жилье, тогда как доходы увеличиваются уже не столь быстрыми темпами. Это означает, что доступность квартир может вновь начать снижаться.

