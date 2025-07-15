Новое исследование астрономов из Калифорнийского университета в Ирвайне, опубликованное в The Astrophysical Journal Letters, показывает, что более 200 известных экзопланет, вероятно, значительно крупнее, чем считалось ранее. Этот вывод может изменить подходы к определению потенциально обитаемых миров и классификацию астрономических объектов.

Nikolai Berman / UC Irvine

Астрономы обнаруживают экзопланеты с помощью транзитного метода, измеряя падение яркости звезды при прохождении планетарно-массивного объекта перед ее диском. По сути, измеряется тень планеты.

Команда под руководством Те Хана проанализировала данные, полученные космическим телескопом TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), и выявила системную проблему. Оказалось, что свет от соседних звезд загрязняет световые кривые наблюдаемых звезд, что приводит к занижению расчетного размера экзопланет. Меньшие планеты блокируют меньше света, и из-за светового загрязнения тень кажется меньше, чем есть на самом деле.

Для коррекции этих данных исследователи использовали наблюдения со спутника Gaia, что позволило им смоделировать и учесть степень светового загрязнения для сотен наблюдений TESS. Результаты показали, что размеры многих планетарных систем были систематически занижены.

Это открытие имеет большое значение для понимания природы других планет за пределами Солнечной системы. Объекты, ранее считавшиеся близкими по характеристикам к Земле, на деле могут оказаться существенно более массивными. Например, три планетные системы с одиночными мирами, предположительно схожими с нашей планетой по составу, оказались крупнее ожиданий. Это дает основание предположить, что вместо каменистых тел земного типа речь идет о так называемых «водных мирах» — полностью покрытых океаном, либо даже о планетах, напоминающих Уран или Нептун по строению.

Такая переклассификация астрономических объектов напрямую влияет на поиск внеземной жизни. Хотя водные миры теоретически могут поддерживать жизнь, у них могут отсутствовать ключевые особенности, способствующие ее процветанию на планетах типа Земли. Результаты исследования подчеркивают необходимость пересмотра данных о размерах экзопланет и определения приоритетов для дальнейших наблюдений с помощью таких инструментов, как космический телескоп Джеймса Уэбба.