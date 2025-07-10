Современный Марс — это холодная, сухая и безжизненная пустыня. Но миллиарды лет назад все могло быть иначе. Ученые давно находят свидетельства того, что когда-то на Красной планете текла вода. Однако масштабы этого «влажного» периода и его продолжительность оставались предметом ожесточенных споров.

HiRISE Image: ESP_085386_1505 NASA/JPL/University of Arizona

Доминирующая теория гласила, что Марс в основном был холодной и сухой планетой, на которой лишь изредка случались короткие периоды потепления. В это время таяли ледники, вызывая катастрофические наводнения, которые и формировали русла рек и долин, видимые сегодня. Эта картина предполагала, что условия для существования жизни были мимолетными и нестабильными.

Однако новое исследование, представленное на Национальной астрономической встрече Королевского астрономического общества, полностью переворачивает эти представления. Ученые обнаружили доказательства того, что Марс был гораздо более влажным, и этот период длился значительно дольше, чем предполагалось.

В центре исследования оказался регион в южном полушарии Марса под названием Noachis Terra (Земля Ноя). Эта область ранее не привлекала пристального внимания, поскольку в ней мало классических долинных сетей. Вместо этого исследователи сосредоточились на другом типе геологических образований — так называемых извилистых флювиальных хребтах, или «перевернутых руслах».

Эти хребты представляют собой окаменевшие русла древних рек. Они образовались, когда речные отложения, такие как песок и гравий, со временем затвердели. Затем окружающая, более мягкая порода была унесена эрозией, оставив бывшее русло реки в виде возвышающегося извилистого хребта. Это прямое и неопровержимое доказательство существования в прошлом речной системы.

Используя данные с орбитальных аппаратов, команда исследователей нанесла на карту более 15 тыс. километров таких древних речных русел в регионе Noachis Terra. Некоторые из них представляют собой изолированные сегменты, в то время как другие образуют огромные, взаимосвязанные системы, простирающиеся на сотни километров.

Масштаб и характер этих речных систем говорят о многом. Их широкое распространение и взаимосвязанность указывают на то, что они формировались в течение геологически значимого периода времени в относительно стабильных условиях. Это полностью противоречит теории о коротких, спорадических наводнениях.

Более того, пространственное распределение этих русел убедительно свидетельствует о том, что источником воды были осадки — то есть, на Марсе шли дожди. Это, в свою очередь, означает, что около 3,7 млрд лет назад на планете существовал теплый и влажный климат, способный поддерживать круговорот воды в течение длительного времени.

«Наша работа — это новое доказательство того, что Марс когда-то был гораздо более сложной и активной планетой, чем сейчас», — говорит ведущий автор исследования Адам Лозекут. Это открытие не просто добавляет новые детали к истории Красной планеты — оно фундаментально меняет наше понимание ее прошлого климата и, как следствие, повышает вероятность того, что на древнем Марсе могли существовать условия, пригодные для жизни.