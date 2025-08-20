Сотни тысяч разговоров пользователей с ИИ-ботом Grok от компании xAI Илона Маска стали доступны через поисковые системы, включая Google. Об этом пишет американский Forbes. Это произошло из-за функции «Поделиться», которая генерирует уникальные URL для обмена беседами, индексируемые поисковиками.

TechCrunch

Функция «Поделиться» в Grok позволяет пользователям пересылать беседы по email, в сообщениях или соцсетях, но эти ссылки попадают в индекс поисковиков, делая контент общедоступным.

Не все проиндексированные беседы оказались безобидными. Например, в некоторых пользователи задавали вопросы о взломе криптокошельков. Среди ответов Grok даже оказался детальный план покушения на Илона Маска.

В то же время правила xAI запрещают использование бота для продвижения вреда человеческой жизни или разработки биологического, химического оружия и оружия массового поражения, но это не помешало запросам.

Аналогичные инциденты недавно затронули чат-боты от Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и OpenAI, где публичные запросы также индексировались. При этом, когда пользователи ChatGPT сообщили о похожей проблеме, Grok ответил в X, что у него нет такой «нет такой функции совместного доступа» и «он уделяет приоритетное внимание конфиденциальности».