Внедрение искусственного интеллекта в рабочие процессы приносит компаниям ощутимую пользу. Согласно новому отчету консалтинговой фирмы PwC, работники, наиболее активно использующие ИИ, значительно превосходят своих коллег по производительности и росту доходов. Это опровергает опасения о том, что ИИ приведет только к сокращению рабочих мест.

Проблема заключалась в неопределенности влияния ИИ на рынок труда и бизнес. Решение, как показывает практика, лежит в адаптации и интеграции технологий. Компании, которые инвестировали в ИИ, превращаются из аутсайдеров в лидеров по производительности. Их инвестиции начинают приносить реальную прибыль.

Цифры подтверждают эту тенденцию. Рост выручки в отраслях, активно внедряющих ИИ, достиг 27%. Для сравнения, в 2022 году этот показатель составлял всего 7,3%. Это почти в четыре раза больше, чем в наименее вовлеченных в ИИ секторах, где рост составил 8,5%.

Искусственный интеллект также положительно влияет на рынок труда. Количество вакансий, требующих навыков в области ИИ, выросло на 7,5% за последний год, несмотря на общее снижение числа вакансий на 11,3%. Средняя надбавка к зарплате для специалистов с ИИ-компетенциями достигла 56%, тогда как в прошлом году она составляла 25%.

Однако это создает новую проблему — нехватку квалифицированных кадров. Спрос на навыки меняется на 66% быстрее в отраслях, подверженных влиянию ИИ. Бизнесу необходимо срочно переобучать сотрудников. Вместо рутинных задач теперь требуются критическое мышление, сотрудничество и умение работать с ИИ-системами.