Ожидается, что советская космическая станция «Космос 482» весом около 500 кг, изначально предназначенная для посадки на Венеру в 1970‑е годы, вскоре неконтролируемо войдет в атмосферу Земли. Эксперты по отслеживанию космического мусора сообщают, что зона ее падения пока неизвестна.

«Космос 482» должен был приземлиться на Венеру в 1970-х годах, но так и не вышел из орбиты из-за неисправности ракеты. Голландский ученый Марко Лангброк прогнозирует, что неработающий космический аппарат войдет в атмосферу примерно 10 мая. По его оценкам, если он останется целым, то будет лететь со скоростью 242 км/ч.

«Хотя риск существует, не стоит слишком беспокоиться», —говорит Лангброк. Объект относительно небольшой, и даже если он не разрушится при входе в атмосферу, риск будет примерно таким же, как при падении метеорита, а они падают несколько раз в год. «Шанс получить удар молнией в течение жизни гораздо выше», — отмечает он.

По его словам, вероятность того, что космический аппарат действительно столкнется с кем-то или чем-то, мала, но полностью ее исключать нельзя.

Советский Союз запустил космический аппарат, известный как «Космос 482», в 1972 году, в рамках серии миссий на Венеру. Но он так и не покинул околоземную орбиту из-за неисправности ракеты.

Большая его часть рухнула в течение десятилетия. Но Лангбрук и другие полагают, что сама посадочная капсула — сферический объект диаметром около 1 метра — вращалась вокруг Земли по высокоэллиптической орбите в течение последних 53 лет, постепенно снижаясь в высоте.

Вполне возможно, что космический аппарат переживет возвращение. Он был построен так, чтобы выдержать спуск через плотную атмосферу Венеры, состоящую из углекислого газа, отмечает Лангбрук.

При этом эксперты сомневаются, что парашютная система сработает после стольких лет. Теплозащитный экран также может выйти из строя после долгого пребывания на орбите.

«Было бы лучше, если бы теплозащитный экран вышел из строя, что привело бы к сгоранию космического аппарата при вхождении в атмосферу», — сказал Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. Но если теплозащитный экран выдержит, «он войдет в атмосферу в целости и сохранности, и с неба упадет полутонный металлический объект».

Космический аппарат может войти в атмосферу в любой точке между 51,7 градусами северной и южной широты — от Лондона и канадского Эдмонтона на севере до почти мыса Горн в Южной Америке. Однако, поскольку большая часть поверхности Земли покрыта океанами, «вероятность того, что аппарат упадет в воду, достаточно велика», — отметил Лангбрук.