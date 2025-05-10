Генеральный директор агрегатора такси Lyft Дэвид Ришер более десяти лет проработал под руководством двух самых успешных бизнесменов мира — Билла Гейтса и Джеффа Безоса. Он рассказал о главных уроках, которые усвоил от миллиардеров.

«В Microsoft я научился конкурировать. В Amazon я научился быть одержимым клиентами», — говорит Ришер. Недавно, после того, как компания достигла рекордных годовых показателей по числу поездок в 2024 году, он подчеркнул особенно важный для него урок, усвоенный у Билла Гейтса: стоит уделять больше внимания слабым местам, а не сильным сторонам.

«Показательным» моментом для Ришера стал случай, когда в 1990-х на конференции руководителей Биллу Гейтсу задали вопрос о будущем Microsoft Excel, который в то время был относительно новым и очень популярным инструментом.

«Гейтс просто, честно и откровенно сказал: “Я не трачу время на размышления об Excel, потому что я знаю, что сейчас у нас около 60% доли рынка, и я знаю, что она вырастет до 80 или 90%. Мне не нужно об этом беспокоиться. Мне не нужно об этом думать”», — рассказал Ришер.

По данным компании, в 1996 году Excel использовали более 30 миллионов человек по всему миру, что обеспечило ему доминирующее положение на рынке. Именно этот стремительный успех и стал причиной, по которой Гейтс не хотел уделять ему слишком много времени.

«Миллиардер понимал, что может лучше использовать свое время, сосредоточившись на областях и продуктах, которые нуждались в улучшении», — отметил Ришер.

В апрельском письме акционерам Lyft он кратко рассказал о «лучших в истории» результатах компании в 2024 году, а затем перешел к областям, в которых компании еще нужно улучшиться.

«В целом, качество услуг по совместным поездкам стало хуже, чем десять лет назад», — написал Ришер. Чтобы решить эту проблему, он посвятил свое время поиску слабых мест в бизнес-модели компании.

«Примерно каждые шесть недель я открываю приложение Lyft Driver и отправляюсь в путь. Это лучший способ понять опыт водителей, выявить проблемы, которые мы можем улучшить, и пообщаться с пассажирами. Я люблю каждую минуту этой работы», — признался Ришер.

Он заметил «крайне непопулярную» практику повышения цен в часы пик. Услышав от пассажиров недовольство по этому поводу, Ришер поручил своей команде сосредоточиться на изменениях, таких как инициатива по увеличению числа водителей и функция, позволяющая пассажирам заранее фиксировать цену в часы пик

«К концу 2024 года мы увидели, что эти инвестиции себя оправдали — водители начали выбирать нашу платформу в рекордных масштабах», — отметил он, добавив, что успех Lyft стал возможен во многом благодаря стремлению сосредоточиться на проблемных зонах, а не избегать их.

«За эти годы я сам не раз ошибался — уходил от сложных задач, тратил слишком много времени на второстепенные вопросы и прочее, — признал он. — Но я ни разу не встречал по-настоящему сильного лидера, который бы не вдавался в детали».