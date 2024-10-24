На заседании Совета Федерации сенаторы одобрили внесение изменений в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Законопроект исключает возможность использования фиктивных браков и фиктивного установления отцовства для получения иностранцами миграционного статуса на территории России.

В отчете Совфеда сказано, что получить разрешение на временное проживание вне квоты станет возможно, если в зарегистрированном браке супруги проживут не менее трех лет либо имеют ребенка, рожденного или усыновленного в таком браке.

Для иностранцев, имеющих ребенка — гражданина РФ вне брака, в том числе усыновленного, получение ВНЖ будет возможным только после подтверждения судом трехлетнего совместного проживания с ребенком или другим родителем и участия в содержании и воспитании ребенка.

Также отмечено, при лишении или ограничении в родительских правах, отмене усыновления либо исключении сведений об отцовстве иностранца из свидетельства о рождении ребенка, расторжении брака или признании его недействительным РВП и ВНЖ будут аннулированы.

Помимо этого, для обеспечения права на воссоединение с семьей закон продлевает до одного года обыкновенную частную визу иностранцу — близкому родственнику гражданина РФ.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении поправки в Уголовный кодекс, которыми, в частности, разрешается привлекать к уголовной ответственности собственников «резиновых» квартир, фиктивно регистрирующих в своем жилье иностранных граждан. Такая мера вводится для противодействия незаконной миграции и обеспечения общественной безопасности.