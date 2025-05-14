Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) предложил модернизировать механизм внесудебного банкротства физлиц, увеличив максимальную сумму долга с 1 млн до 2 млн руб., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо организации в адрес президента России Владимира Путина. Инициатива вызвана ростом просроченной задолженности, из-за которой граждане скрывают доходы, избегая официального трудоустройства.

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Упрощенная процедура, доступная при долгах от 25 тыс. до 1 млн рублей, позволяет гражданам, у которых завершено исполнительное производство из-за отсутствия имущества, подать заявление о банкротстве через МФЦ.

Долги списываются через полгода, если нет оснований для судебного разбирательства. В 2024 году число таких банкротств выросло до 55,6 тыс., что более чем втрое превышает показатель 2023 года (15,9 тыс.). Такой рост объясняется расширением границ для внесудебного банкротства (до ноября 2023 года оно было доступно при долгах 50–500 тыс. руб.).

НСЗПП объясняет необходимость повышения порога ростом просроченной задолженности, достигшей 1,4 трлн руб. к апрелю 2025 года, ростом неплательщиков по кредитам в среднем на 4 млн человек в год и 25 млн исполнительных производств у Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по долгам перед банками, коллекторами и МФО. В организации отметили, что должники избегают официального трудоустройства, так как их зарплаты уходят на погашение долгов.

Кроме того, НСЗПП просит поручить Минюсту проанализировать применение десятилетнего срока исковой давности по долгам, указывая на проблему: если должник после истечения срока признает долг (например, совершает платеж), срок исковой давности возобновляется.

«Суды продолжают выносить приказы в пользу коллекторов, ФССП — осуществлять исполнительное производство, а должники даже после истечения объективного срока исковой давности избегают возможности официально получать доходы», — сказано в письме президенту.

Эксперты разошлись во мнении по поводу эффективности инициативы. Гендиректор юркомпании «Митра» Юрий Мирзоев считает, что порог в 1 млн руб. не покрывает многие кредитные обязательства из-за инфляции и экономической нестабильности.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков, напротив, предупреждает, что кредиторы будут чаще отказывать в займах до 2 млн руб. или повышать их стоимость. Разумным будет внести запрет на возбуждение исполнительного производства при бездействии кредитора в течение десяти лет, но с возможностью для заинтересованного в погашении должника сделать это независимо от срока давности, считает он.