Американская компания Dynamics Lab представила движок Mirage, работающий на основе искусственного интеллекта. Он позволяет создавать пользовательский контент (UGC) в реальном времени. Технология решает проблему статичности традиционных игр, где миры и миссии заранее созданы разработчиками и являются конечными.

Mirage дает возможность игрокам генерировать и изменять игровые миры прямо во время игры. Для этого можно использовать естественный язык, клавиатуру или контроллер. Движок мгновенно реагирует на запросы, создавая новые элементы и вплетая их в симуляцию. Это позволяет, например, по запросу создать переулок для побега или новый автомобиль.

Технология поддерживает различные жанры, от гонок и RPG до платформеров. Для демонстрации возможностей уже выпущены две играбельные демо-версии: Urban Chaos в стиле GTA и Coastal Drift, напоминающая Forza Horizon. Оба мира полностью генерируются «на лету».

По сравнению с предыдущими разработками, такими как AI Doom или Genie от Google, Mirage позволяет создавать контент в любой момент геймплея, обеспечивает более фотореалистичную графику и поддерживает игровые сессии длиной более десять минут.

Тем не менее в текущих версиях игр очень много артефактов — игрок может проходить сквозь структуры, объекты появляются и исчезают сами по себе, а пейзажи на заднем плане очень расплывчаты.

Эта технология знаменует собой переход к UGC 2.0. Любой человек сможет создавать собственные игры с помощью текстовых подсказок. Игроки становятся соавторами, постоянно развивая и изменяя игровой мир. Такой подход может кардинально изменить игровую индустрию, сместив фокус с заранее созданных продуктов на динамичные и постоянно развивающиеся миры.