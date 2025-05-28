Компания Becker, помогающая в подготовке к экзаменам для специалистов по бухгалтерскому учету и финансам, представила Newt AI. Это новый ИИ-помощник для учебы. Он призван помочь студентам в их подготовке к экзаменам. Инструмент направлен на повышение эффективности и вовлеченности в процесс обучения.

Проблема, которую решает Newt AI, заключается в необходимости более персонализированной и эффективной подготовки к экзаменам. Студентам часто требуется мгновенная и точная помощь в понимании сложных концепций. Сообщается, что Newt AI может давать такие ответы и объяснения. Он помогает студентам глубже понять материал.

Решение от Becker — это инструмент, разработанный на основе собственного контента и учебных программ компании. Для его обучения использовались образовательные материалы каждого экзамена. Это обеспечивает актуальность и точность ответов. Он обещает предоставлять мгновенную и надежную информацию.

Более 1000 студентов Becker уже протестировали бета-версию Newt AI. Отзывы весьма положительны: 97% пользователей планируют продолжать использовать инструмент, 96% считают его полезным для подготовки к экзаменам. Один студент назвал Newt AI «геймченджером» (переломное событие, в корне меняющее «правила игры»).

