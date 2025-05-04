Исследователи из Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта (CSAIL) Массачусетского технологического института разработали ИИ-модель, вдохновленную нейронными осцилляциями в мозге. Она получила название «линейная осцилляторная модель пространства состояний» (LinOSS) и использует принципы работы вынужденных гармонических осцилляторов — физических устройств, механика движения которых похожа на процессы, происходящие в биологических нейронных сетях.

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Традиционные ИИ-алгоритмы часто плохо справляются с анализом сложной информации, разворачивающейся в течение длительных периодов времени. Сюда входит, например, предсказание климата, анализ биологических сигналов или курсов акций. Существующие модели пространства состояний сталкиваются с проблемами нестабильности или требуют значительных вычислительных ресурсов при обработке длинных последовательностей данных.

Авторы исследования T. Константин Руш и Даниэла Рус создали модель, которая обеспечивает стабильные, выразительные и вычислительно эффективные прогнозы без чрезмерно ограничительных условий на параметры модели. Эмпирические тесты показали, что LinOSS стабильно превосходила существующие современные модели в различных задачах классификации и прогнозирования последовательностей. Примечательно, что LinOSS превзошла широко используемую модель Mamba почти вдвое в задачах, связанных с последовательностями экстремальной длины.

Исследователи из MIT ожидают, что модель LinOSS может существенно повлиять на любые области, которые выиграют от точного и эффективного долгосрочного прогнозирования и классификации, включая аналитику здравоохранения, климатологию, автономное вождение и финансовое прогнозирование. В будущем исследователи планируют применить свою модель к еще более широкому спектру различных модальностей данных и предполагают, что LinOSS может предоставить ценные сведения о нейронауке, потенциально углубляя наше понимание самого мозга.