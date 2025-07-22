Компания «Т-Технологии», владеющая Т-Банком, представила собственную разработку в области искусственного интеллекта — модель распознавания речи T-one. ИИ-ассистент не только принимает звонки и создает текстовую расшифровку разговоров, но и умеет остроумно »подкалывать» телефонных мошенников.

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По данным банка, более половины звонков с незнакомых номеров поступает именно от спамеров и мошенников. В таких случаях виртуальный секретарь, анализируя контекст разговора, подбирает остроумные ответы, отвлекая злоумышленников.

Также эта разработка отличается компактной архитектурой, содержащей всего 70 млн параметров, что существенно меньше по сравнению с аналогичными решениями. При этом разработчики подчеркивают ее высокую эффективность в обработке русской речи, особенно в условиях телефонных разговоров.

По техническим характеристикам модель T-one в 3,5 раза компактнее аналогичного решения от SberDevices и в 22 раза меньше системы OpenAI. Специальная оптимизация позволяет ей эффективно работать с телефонными звонками. Разработка уже доступна для свободного использования на платформах Hugging Face и GitHub.

Отраслевые эксперты высоко оценили выход нового open-source решения. Согласно данным аналитиков Naumen, российский рынок NLP-технологий продемонстрировал значительный рост в 2024 году, увеличившись на 34% и достигнув объема в 8 млрд руб. При этом сегмент технологий распознавания речи отдельно оценивается в 680 млн руб.

Разработка модели T-one обошлась компании менее чем в 10 млн руб., включая затраты на оборудование и оплату труда специалистов. В «Т-Технологиях» выражают надежду, что открытый доступ к их разработке позволит другим организациям адаптировать ее под свои потребности, значительно сократив расходы на создание аналогичных решений с нуля.