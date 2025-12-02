Мин Ле (Gooseman), легенда индустрии геймдева и создатель Counter-Strike, поделился в эксклюзивном интервью «Инку» своим взглядом на роль искусственного интеллекта в разработке игр и объяснил, почему современные технологии существенно ускоряют создание новых проектов. Спойлер: ИИ пока не способен заменить человека во всех аспектах, но уже меняет темпы работы и открывает возможности для массового производства игр.

Photo by Alexander Jawfox on Unsplash

«Сейчас существует множество инструментов, которые значительно облегчают разработку игр. Именно поэтому мы видим такой взрыв разнообразия проектов, — говорит Мин Ле. — Каждый день в Steam появляется около 500 новых игр — это просто безумие».

Разработчик подчеркивает, что благодаря современным технологиям процесс создания игр стал доступнее и быстрее, что открывает двери многим начинающим авторам.

Однако он предупреждает, что ИИ не способен взять на себя все, особенно в творческих задачах, требующих глубокой проработки и уникального видения.

«Например, с созданием уровней искусственный интеллект пока не справится», — отмечает он. Для качественного результата все еще необходим человеческий опыт и мастерство.

Одной из главных проблем индустрии сегодня Gooseman видит перенасыщенность рынка и трудности с маркетингом.

«Мало создать хорошую игру — нужно еще и суметь донести ее до аудитории. Мы не можем полагаться только на платформы вроде Steam», — говорит создатель Counter-Strike. В будущем он надеется на появление более эффективных инструментов продвижения.

Мин Ле также рассказал о своем новом проекте — кооперативном шутере, который уже доступен в раннем доступе Steam. Работа над ним продолжается уже четыре года, и в ней применяются современные технологии, чтобы ускорить разработку и расширить функционал.

Полный текст интервью в рамках тематической недели видеоигр читайте на сайте «Инка».