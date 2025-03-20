Холдинг «МТС медиа» и группа компаний (ГК) «Рики», создающая популярный мульт-сериал «Смешарики», договорились о двухлетнем сотрудничестве, в рамках которого должна появиться новая анимационная вселенная, сообщается на сайте ГК.

В рамках сотрудничества компании планируют создать полнометражные мультфильмы и сериалы для детей и всей семьи. Также запланировано проведение праздников и фестивалей.

Первым проектом станет создание вселенной Деда Мороза. Ее появление будут сопровождать не только тематические анимационные фильмы, но и книги, игры, а затем, возможно, семейные мероприятия и тематический парк. Запуск новой мультвселенной ожидается в 2026 году.

Соглашение позволит МТС использовать опыт «Рики» в создании медиавселенных, а ГК «Рики», в свою очередь, получит стратегического партнера для производства новых проектов, считают в компаниях.

Это не первый опыт их сотрудничества. В прошлом году они договорились об эксклюзивном использовании цифровых образов из проекта «Фиксики» в качестве маскотов для детских сервисов МТС. Кроме того, они вместе создали образовательные уроки об основах интернета вещей.