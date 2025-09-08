Компания SpaceX Илона Маска согласилась приобрести у EchoStar лицензии на 50 МГц беспроводного спектра и спектра мобильной спутниковой связи за $17 млрд для расширения сети Starlink.

Mariia Shalabaieva, Unsplash

EchoStar передаст лицензии на спектры AWS-4 и H-блока в обмен на $8,5 млрд наличными и $8,5 млрд акциями SpaceX. SpaceX заявила, что это позволит развивать проект Direct to Cell, обеспечивающий высокоскоростной интернет для мобильных устройств по всему миру. Из этой суммы $2 млрд пойдут на выплату процентов по долгам EchoStar.

Ранее SpaceX получила одобрение Федеральной комиссии по связи (FCC) на реализацию планов по предоставлению своего спутникового интернета Starlink для телефонной связи в сотрудничестве с T-Mobile. Покупка спектра даст компании больше независимости от других операторов и позволит использовать «оптимизированные протоколы 5G» для прямой мобильной связи после запуска новых спутников. Сделка также откроет клиентам Boost Mobile доступ к прямой телефонной связи Starlink.

Продажа лицензий прошла на фоне давления FCC, расследовавшей использование частот EchoStar, и личного вмешательства бывшего президента Трампа, призвавшего генерального директора EchoStar Чарли Эргена продать спектр. Ранее, 26 августа, EchoStar продала спектр на $23 млрд компании AT&T.