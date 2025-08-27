Во вторник вечером ракета Starship от SpaceX успешно выполнила свой десятый испытательный полет. Это стало прорывом после серии неудач. Огромная 122-метровая ракета стартовала с базы Starbase в 19:30 по восточному времени, поднявшись в небо на 33 двигателях Raptor. Уже через три минуты первая ступень отделилась.

Фото: SpaceX

Сверхтяжелый ускоритель впервые попробовал новый прием: отключил основные двигатели и перешел на резервные, чтобы проверить систему на случай неполадок. Все прошло как задумано — ускоритель мягко приводнился в Мексиканском заливе.

Основная часть ракеты, Starship, вышла в космос и открыла грузовой отсек, выпустив восемь макетов спутников Starlink. Впервые в испытаниях удалось перезапустить двигатель Raptor в космосе. После этого корабль направили в Индийский океан, где он приводнился, перевернулся и взорвался.

Во время спуска аппарат выдержал экстремальные условия: инженеры проверяли обновленную систему теплозащиты и даже намеренно сняли часть плиток, чтобы посмотреть, как корпус поведет себя без них. Были испытаны и новые материалы, включая металлическую плитку и плитку с охлаждением.

Главное достижение миссии — Starship впервые сохранил связь с инженерами до самого приводнения. Для SpaceX это серьезный шаг вперед: компания собирается использовать систему не только для запуска спутников, но и для полетов людей на Луну и в будущем на Марс.