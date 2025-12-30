Аналитики в области кибербезопасности предупреждают о качественном изменении характера киберугроз в 2026 году. Основные векторы атак сохранятся — таргетированная реклама, эксплуатация уязвимостей и компрометация цепочек поставок, однако ключевым фактором станет массовое внедрение злоумышленниками специализированных сервисов на основе искусственного интеллекта, пишут «Известия».
По данным экспертов, ИИ-технологии позволят киберпреступникам значительно повысить эффективность атак за счет:
— Автоматизации создания персонализированных фишинговых материалов.
— Генерации реалистичных дипфейков и поддельных документов.
— Разработки адаптивного вредоносного кода.
— Проведения масштабной разведки целей.
Критические области риска
Особую обеспокоенность специалистов вызывают несколько развивающихся угроз:
Кризис доверия к биометрическим системам: 30% компаний могут отказаться от распознавания лиц как метода идентификации из-за совершенствования deepfake-технологий.
Атаки на ИИ-инфраструктуру: техники prompt injection позволят злоумышленникам манипулировать корпоративными ИИ-моделями и компрометировать цепочки поставок.
Автоматизация эксплуатации уязвимостей: ИИ-системы смогут самостоятельно обнаруживать и тестировать эксплойты для уязвимостей «нулевого дня».
Целевые секторы и временные периоды
Традиционно под прицелом останутся финансовые организации, финтех-компании и государственные структуры. При этом эксперты отмечают сезонность атак — наиболее опасными периодами станут праздничные дни, летние месяцы и предвыборный период осени 2026 года.
Стратегии защиты
Для противодействия новым угрозам специалисты рекомендуют:
Для организаций:
— Внедрение платформенных решений кибербезопасности.
— Использование ИИ для поведенческого анализа и автоматизации реагирования.
— Развитие архитектуры доверия, не зависящей от биометрии.
Для пользователей:
— Соблюдение базовых правил цифровой гигиены.
— Критическая оценка любой получаемой информации.
— Регулярное обновление программного обеспечения.
— Использование многофакторной аутентификации.
— Установка защитных решений на все устройства.
Эксперты подчеркивают, что кибербезопасность перестает быть чисто технической задачей и превращается в сквозную бизнес-дисциплину, требующую комплексного подхода и постоянной адаптации к меняющимся угрозам.