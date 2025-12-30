Аналитики в области кибербезопасности предупреждают о качественном изменении характера киберугроз в 2026 году. Основные векторы атак сохранятся — таргетированная реклама, эксплуатация уязвимостей и компрометация цепочек поставок, однако ключевым фактором станет массовое внедрение злоумышленниками специализированных сервисов на основе искусственного интеллекта, пишут «Известия».

Freepik

По данным экспертов, ИИ-технологии позволят киберпреступникам значительно повысить эффективность атак за счет:

— Автоматизации создания персонализированных фишинговых материалов.

— Генерации реалистичных дипфейков и поддельных документов.

— Разработки адаптивного вредоносного кода.

— Проведения масштабной разведки целей.

Критические области риска

Особую обеспокоенность специалистов вызывают несколько развивающихся угроз:

Кризис доверия к биометрическим системам: 30% компаний могут отказаться от распознавания лиц как метода идентификации из-за совершенствования deepfake-технологий.

Атаки на ИИ-инфраструктуру: техники prompt injection позволят злоумышленникам манипулировать корпоративными ИИ-моделями и компрометировать цепочки поставок.

Автоматизация эксплуатации уязвимостей: ИИ-системы смогут самостоятельно обнаруживать и тестировать эксплойты для уязвимостей «нулевого дня».

Целевые секторы и временные периоды

Традиционно под прицелом останутся финансовые организации, финтех-компании и государственные структуры. При этом эксперты отмечают сезонность атак — наиболее опасными периодами станут праздничные дни, летние месяцы и предвыборный период осени 2026 года.

Стратегии защиты

Для противодействия новым угрозам специалисты рекомендуют:

Для организаций:

— Внедрение платформенных решений кибербезопасности.

— Использование ИИ для поведенческого анализа и автоматизации реагирования.

— Развитие архитектуры доверия, не зависящей от биометрии.

Для пользователей:

— Соблюдение базовых правил цифровой гигиены.

— Критическая оценка любой получаемой информации.

— Регулярное обновление программного обеспечения.

— Использование многофакторной аутентификации.

— Установка защитных решений на все устройства.

Эксперты подчеркивают, что кибербезопасность перестает быть чисто технической задачей и превращается в сквозную бизнес-дисциплину, требующую комплексного подхода и постоянной адаптации к меняющимся угрозам.