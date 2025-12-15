Санкт-Петербургская биржа открыла для частных инвесторов новый канал инвестиций. Теперь через ее платформу можно приобрести акции венчурного фонда brainbox_I, который специализируется на финансировании российских ИТ-стартапов, работающих с искусственным интеллектом. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Это стало возможным благодаря новому механизму, разработанному дочерними структурами биржи — СПБ Банком и СПБ Клирингом. Их система выступает своего рода посредником: банк выкупает пакет акций у фонда, а затем через клиринг организует сделки с частными инвесторами через их брокеров. Таким образом, инвесторы получают доступ к активам, которые традиционно считались прерогативой крупных институциональных игроков.

Приём заявок на покупку долей в фонде brainbox_I продлится до 9 февраля 2026 года. По словам управляющего партнера фонда Сергея Егорова, процесс для инвестора начинается с заполнения формы на сайте, после чего специалист фонда проводит консультацию и помогает с выбором брокера для заключения сделки.

Этот шаг знаменует собой постепенное открытие рынка венчурных инвестиций для более широкого круга лиц, предлагая им возможность участвовать в капитале перспективных, но еще не публичных компаний.