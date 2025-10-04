Специалисты «Авито Недвижимости» составили обзор загородных резиденций Московской области, оборудованных домашними кинотеатрами. В подборку вошли пять объектов с ценовым диапазоном от 20,7 млн до 400 млн руб. Подробности — в распоряжении «Инка».

Зеленоград

Самый дорогой лот — трехэтажная резиденция площадью 968 кв. м оценивается в 400 млн руб. Объект располагает полноценным кинозалом со звукоизоляцией и специализированными креслами. Помимо зоны просмотра, планировка предусматривает бильярдную, винный погреб с баром, спортивный комплекс, бассейн и хаммам. Жилая зона представлена каминной комнатой, библиотекой и тремя спальнями. Земельный участок включает баню, беседку и многоместный гараж.

Мытищи

Загородный дом на трех уровнях общей площадью 593 кв. м предлагается за 140 млн руб. Планировка включает гостиную, кухню-столовую, кабинет, бассейн с противотоком и сауну. Отдельное помещение адаптировано под домашний кинотеатр с возможностью круглосуточных просмотров. Территория благоустроена ландшафтным дизайном, установлена крытая беседка с мангалом.

Химки

Трехэтажный коттедж площадью 650 кв. м стоит 80 млн руб. Объект рассчитан на размещение большой семьи — шесть спален и десять санузлов. Кинозал оснащен современной акустической системой и проектором. Дополнительные опции: спортивный зал, сауна с джакузи и зона барбекю. Дорожки на участке оборудованы системой подогрева.

Солнцево

Двухэтажный коттедж площадью 252 кв. м продается за 45 млн руб. Домашний кинотеатр с проектором создает эффект погружения при просмотре. Планировка дополнена бильярдной, гостиной, кухней и сауной. На участке размещен второй жилой дом с баней из сибирского кедра и зоной барбекю.

Домодедовский район

Двухэтажный дом площадью 203,5 кв. м оценен в 20,7 млн руб. Выполнен дизайнерский ремонт, установлены панорамные окна и дровяной камин. Планировка включает детскую игровую, кабинет и три спальни. Гостиная оборудована проектором для просмотра фильмов на большом экране. Территория располагает парковкой на четыре автомобиля, зоной отдыха и электрическими воротами с дистанционным управлением.