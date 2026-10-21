В ходе автоматизированных проверок примерно 100 организаций специалисты по кибербезопасности смогли получить доступ к важным корпоративным приложениям и данным, взять под контроль компьютеры, серверы или системы управления учетными записями в 60% компаний. В половине случаев на это ушло не более 13 минут. Проверки проводились в 2025–2026 годах, сообщает«Коммерсантъ» со ссылкой на Positive Technologies.

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В большинстве успешных сценариев специалисты использовали действующие учетные данные или особенности работы механизмов аутентификации. В 56% случаев для проникновения применялись уже существующие учетные данные, еще в 35% — перенаправление аутентификации. При этом эксплуатация программных уязвимостей стала основным способом проникновения лишь в 6% сценариев. Проверки проводились с помощью PT Dephaze — системы автоматизированного тестирования на проникновение, которая имитирует действия злоумышленников в корпоративной сети.

Во время проверок специалисты обнаружили логины в 96% организаций, а пароли в открытом виде — в 77% проверок. При этом ошибки в настройках ИТ-систем встречались более чем вдвое чаще, чем уязвимости программного обеспечения. В Positive Technologies объясняют, что информация, которая может помочь злоумышленникам получить доступ к корпоративной инфраструктуре, нередко сохраняется в конфигурациях систем, служебных файлах, системных хранилищах, памяти работающих процессов и данных приложений.

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Одна из причин таких проблем — растущая сложность корпоративной ИТ-инфраструктуры, считает руководитель департамента по работе с уязвимостями и инцидентами информационной безопасности компании «Бастион» Дмитрий Калинин. По его словам, новые сервисы, учетные записи и права доступа появляются быстрее, чем компании успевают отслеживать изменения. При этом ручные проверки нередко проводятся лишь раз в год или после серьезных изменений инфраструктуры, тогда как автоматизированные инструменты позволяют контролировать ее защищенность регулярно.

Собственное решение для автоматизированной проверки защищенности ИТ-систем запустила и BI.ZONE, сообщил руководитель управления анализа защищенности компании Михаил Сидорук. По его словам, искусственный интеллект уже применяется практически на всех этапах таких проверок — от сбора информации о корпоративной инфраструктуре до поиска способов использования уязвимостей и дальнейшего продвижения внутри сети. Подобные инструменты позволяют сократить стоимость тестирования и сделать его доступнее для компаний, которые не могут регулярно привлекать внешних специалистов.

Полностью заменить специалистов автоматизированные проверки пока не могут: результаты тестирования по-прежнему требуют экспертной оценки, а возможности таких систем зависят от используемых инструментов и охвата проверки. Однако автоматизация позволяет регулярно контролировать состояние ИТ-инфраструктуры и быстрее обнаруживать новые ошибки в настройках, изменения прав доступа и другие потенциальные проблемы безопасности. Для малого и среднего бизнеса такие решения могут стать более доступным способом проверки защищенности, позволяя сократить зависимость от дорогостоящих услуг внешних специалистов.

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