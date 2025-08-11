Слово «сплетни» обычно вызывает негативные ассоциации: пустая болтовня, перемывание косточек, злословие. Однако новое исследование психологов из Калифорнийского университета в Риверсайде утверждает, что для романтических отношений сплетни могут быть не только безвредны, но и полезны. Оказывается, совместное обсуждение других людей — это важный механизм для укрепления связи и повышения уровня счастья в паре.

Pexels

Исследователи под руководством Чендлер Спар и Меган Роббинс провели уникальный эксперимент. Они снабдили 76 пар портативными записывающими устройствами, которые фиксировали фрагменты их разговоров в течение дня. Анализ записей показал, что участники тратили на сплетни в среднем 38 минут в день, причем большую часть этого времени (около 29 минут) они сплетничали именно со своим романтическим партнером.

Самое интересное открытие заключалось в том, что количество совместных сплетен напрямую коррелировало с уровнем счастья и качеством отношений, о которых сообщали участники. Пары, которые больше сплетничали, были в целом счастливее.

Почему это работает? Авторы исследования предлагают несколько объяснений. Во-первых, совместные сплетни — это форма эмоционального сближения. Представьте классическую ситуацию: пара возвращается домой с вечеринки. «Что вы делаете в машине? Вы обсуждаете всех, кто был на вечеринке», — говорит профессор Роббинс. Обсуждая, «кто что сказал» и «что происходит в их отношениях», партнеры как бы подтверждают, что они «в одной команде». Это укрепляет их связь и чувство доверия, противопоставляя их «мы» внешнему миру «они».

Во-вторых, сплетни функционируют как инструмент социальной регуляции. Обсуждая поступки других людей (как положительные, так и отрицательные), пара негласно устанавливает и подтверждает свои собственные общие ценности и нормы поведения. Это помогает выработать ожидания друг от друга и способствует гармонии в отношениях.

Важно отметить, что в данном исследовании под «сплетнями» понимался любой разговор о человеке, который не присутствует в данный момент, и он мог быть как негативным, так и позитивным или нейтральным. Сам факт совместного обсуждения третьих лиц оказался важнее его эмоциональной окраски.

Так что в следующий раз, когда вы с партнером начнете обсуждать общих знакомых, не спешите себя винить. Возможно, в этот самый момент вы не просто болтаете, а занимаетесь важным делом — укрепляете ваши отношения.