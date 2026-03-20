Объем продаж одежды и обуви в российских магазинах сократился на 11% по сравнению с 2024 годом, подсчитали аналитики сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Средний чек при этом вырос на 5% до 2988 рублей. Эксперты связывают увеличение оборота в деньгах не с ростом потребления, а с инфляцией — цены на одежду и обувь за год поднялись на 10–15%.

Генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс отметила, что покупатели стали реже обновлять гардероб, дольше носить вещи и выбирать более универсальные модели. Кроме того, часть потребителей перешла на маркетплейсы, где цены ниже, а ассортимент шире. По данным IBC Real Estate, доля маркетплейсов в электронной торговле достигла 70%.

Снижение спроса отразилось на финансовых показателях ретейлеров. Выручка Gloria Jeans упала на 15,4%, O’STIN — на 17,4%, Kari — на 16%. Российское представительство Brunello Cucinelli сократило продажи на 27%, Prada — более чем в два раза. При этом Henderson нарастил выручку на 15%, а «Снежная Королева» сохранила показатели прошлого года за счет сокращения числа магазинов со 129 до 124.

На Wildberries продажи одежды и обуви продолжают расти. Футболки-поло показали рост 61%, искусственные шубы — 53%, полупальто — 49%. Среди обуви лидируют туфли (+39%), кроссовки (+23%) и ботинки (+15%).

По прогнозам Минэкономразвития, в 2026 году оборот розничной торговли вырастет лишь на 1,1%. Производители уже фиксируют снижение: в январе совокупная выручка предприятий легкой промышленности упала на 12% по сравнению с январем 2025-го. Производство мужских костюмов и курток сократилось на 22%, чулочно-носочных изделий — на 16,7%.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.