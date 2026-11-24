Искусственный интеллект становится для миллионов людей не только помощником в работе и поиске информации, но и собеседником, которому можно рассказать о личных переживаниях. Все больше пользователей обращаются к ChatGPT и другим нейросетям за эмоциональной поддержкой. На этом фоне в Индии развивается новое направление технологического бизнеса — специализированные ИИ-сервисы для психологического благополучия.

Philip Oroni, Unsplash

Как пишет The Economic Times, стартапы ELMA, Menthra, Healo и Wysa разрабатывают инструменты, предназначенные именно для общения на темы психического здоровья. Их создатели считают, что для такой сферы недостаточно обычного универсального чат-бота: необходимы отдельные правила взаимодействия с пользователем, ограничения по обсуждаемым темам и механизмы, позволяющие определить, когда к разговору должен подключиться человек.

Главная идея этих проектов — сделать эмоциональную поддержку более специализированной, уделяя особое внимание осмыслению собственных переживаний и конфиденциальности. Это особенно важно, поскольку пользователи могут делиться с ИИ чувствительной личной информацией.

Важный контекст: индийский рынок нуждается в доступной психологической помощи. В более раннем расследовании Scroll.in приводились данные о том, что в стране приходится всего 0,75 психиатра на 100 тыс. человек, тогда как рекомендация ВОЗ — не менее трех. Стоимость сеанса психотерапии в крупных городах Индии, по данным издания, составляет от 1 000 до 7 000 рупий (10-$75). Это помогает объяснить, почему люди обращаются к ИИ: он доступен практически в любое время и не требует таких расходов.

Однако доступность не означает, что нейросеть может заменить специалиста. На это обращают внимание эксперты, опрошенные Scroll.in. ИИ может ошибаться, придумывать информацию и чрезмерно соглашаться с пользователем, даже когда тот неправ. Кроме того, чат-бот не способен полноценно распознавать невербальные сигналы, изменения интонации, паузы и другие нюансы человеческого общения.

Психологи также предупреждают, что автоматизированные ответы не заменяют индивидуальную терапевтическую работу, особенно при серьезных психологических травмах и кризисных состояниях.



Отдельная проблема — защита личных данных. В другом исследовании Scroll.in приводились результаты анализа 45 приложений для психологического здоровья: 80% из них собирали пользовательские данные о здоровье и использовали их для рекламы или передавали сторонним организациям. Авторы также обращали внимание на отсутствие достаточных правовых гарантий конфиденциальности переписки с универсальными ИИ-чат-ботами.

Именно поэтому конфиденциальность становится одним из ключевых вопросов при разработке специализированных ИИ-инструментов. Пользователи делятся с такими сервисами личными переживаниями, и защита этой информации должна быть не дополнительной опцией, а одним из основных принципов работы платформы.

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