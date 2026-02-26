Рынок франчайзинга в 2025 году просел на 21,2%, но спортивное направление показало обратную динамику. Совместное исследование Businessmens.ru и «Синергия Франчайзинг» зафиксировало рост спроса на спортивные франшизы на 30,7% по сравнению с 2024 годом. Подробности — в распоряжении «Инка».

Другие сегменты чувствовали себя хуже. Образовательные франшизы потеряли 42% интереса покупателей, ресторанный бизнес — 33,7%, индустрия красоты и здоровья — 4,6%. Положительную динамику, помимо спорта, продемонстрировали строительство и ремонт (+30,5%) и туризм (+13,2%).

На спортивном рынке представлено более 30 фитнес-студий, свыше 20 студий растяжки и около 17 детских школ. Однако основная масса заявок распределяется среди ограниченного круга игроков, которые активно присутствуют в медиа и соцсетях. В их числе Levita, Lady Stretch, XFit, Fitroom, World Class, «Синергия», «Футболика», «Зенит-Чемпионика» и другие.

Детский спорт привлекает инвесторов

В 2025 году усилился интерес к детскому дополнительному образованию в спортивной сфере. Родительская вовлеченность создает стабильный спрос, а проекты с лицензированными программами становятся более привлекательными для вложений.

По данным «Синергия Франчайзинг», бизнес в нише детского спорта перестраивается на системную работу с клиентами. Например, в сети «Академия хореографии Синергия» доля продлений абонементов выросла с 35% в 2024 году до 58% в 2025-м. В некоторых филиалах крупных городов этот показатель превышает 70%.

Налоговые льготы становятся преимуществом

В 2026 году важным фактором выбора детских спортивных франшиз становится статус социального бизнеса. Он доступен проектам в сфере детского образования и дает налоговые преференции, включая возможность работать без НДС. В условиях растущей налоговой нагрузки это становится значимым аргументом для инвесторов.

Директор «Синергия Франчайзинг» Николай Маркин пояснил, что инвесторы сегодня тщательнее оценивают устойчивость моделей. Детское спортивное образование демонстрирует стабильный спрос и высокий уровень продлений, что обеспечивает предсказуемую экономику. В текущем году интерес к сегменту сохранится, особенно к проектам со статусом социального бизнеса и прозрачной финансовой моделью.

Что помогло спорту устоять

Аналитики Businessmens.ru выделяют несколько причин устойчивости спортивных франшиз. Инвесторы отдавали предпочтение сервисным моделям, которые меньше зависят от товарной логистики. Также важны были низкий порог входа и понятная финансовая схема. Дополнительное преимущество получали франшизы с активной маркетинговой стратегией — публичность укрепляла доверие и напрямую влияла на число заявок.

Главный редактор Businessmens.ru Евгений Звягин прогнозирует, что падение рынка продолжит влиять на спортивный сегмент, поэтому нового скачка спроса ждать не стоит. Наиболее устойчивыми останутся недорогие сервисные модели с индивидуальным подходом, включая мини-форматы фитнеса. Инвестиционно емким проектам придется сложнее. Спортивным школам эксперт советует активнее развиваться в малых городах — в крупных населенных пунктах конкуренция за площадки уже слишком высока. При этом лидеры сегмента с устойчивой маркетинговой стратегией сохранят свои позиции.

