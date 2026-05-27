В 2025 году рынок страхования ответственности директоров (Directors & Officers Liability, D&O) заметно изменился: компаний, покупающих такие полисы, стало более чем на 20% больше, а число заключенных договоров достигло шестилетнего максимума. При этом общий объем страховых сборов, наоборот, сократился почти на пятую часть — до 4,5 млрд руб., следует из оценок «РК Страхового брокера».

Страхование D&O защищает топ-менеджмент и бизнес от финансовых последствий претензий со стороны третьих лиц. Полис покрывает расходы на юристов, расследования и возможные компенсации по судебным решениям или мировым соглашениям, но не распространяется на налоги, штрафы и пени. Как правило, он оформляется на компанию без привязки к конкретным руководителям.

Рост числа договоров при падении сборов эксперты объясняют изменением структуры клиентов. Если раньше этот продукт был в основном уделом крупных холдингов и промышленности, то теперь в него активнее заходят компании среднего бизнеса. На рынке традиционно сильны металлургия, ТЭК, добыча, транспорт и ИТ, а также финансовый сектор и экспортно ориентированные компании.

Средний бизнес стал ключевым драйвером роста количества полисов: для таких компаний страховка часто рассматривается как инструмент повышения доверия со стороны инвесторов и партнеров. При этом сами полисы для них стоят заметно дешевле — от 0,15 до 1 млн руб. в зависимости от оборота и лимитов. Для крупного бизнеса стоимость может доходить до 10 млн руб.

Дополнительный фактор спроса — рост числа судебных споров о персональной ответственности руководителей. По данным «РК Страхового брокера», за последние пять лет сумма взысканий по таким делам превысила 291 млрд руб., а по субсидиарной ответственности суды удовлетворяют около 60% исков.

Одновременно рынок меняется и по цене: средние тарифы снижаются, в том числе из-за ухода части дорогостоящих трансграничных рисков. По оценкам экспертов, сейчас они опустились до 0,6–0,9%.

Несмотря на падение сборов, сегмент остается привлекательным для страховщиков. Число компаний, работающих с D&O, за год выросло примерно в полтора раза — до 25 участников. Страховщики рассчитывают на долгий цикл договоров и возможность продавать клиентам дополнительные продукты.

