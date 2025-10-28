Спрос на работу мультипликаторов в России в январе-сентябре 2025 года увеличился на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из исследования «Авито Услуг». Такой рост связан с развитием отечественной анимационной индустрии. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Предложение услуг специалистов по созданию анимации за тот же период выросло на 48%. Это свидетельствует о том, что рынок активно пополняется новыми кадрами.

Аниматоры, работающие с объемной и плоской графикой, фиксируют рост востребованности на 60%. 3D-специалисты занимаются разработкой реалистичных персонажей и объектов, а 2D-мастера отвечают за покадровое движение героев в традиционной графике.

Параллельно растет потребность в звуковом оформлении проектов. Студии и частные заказчики на 31% чаще обращаются к дикторам и актерам дубляжа, которые озвучивают персонажей и придают им эмоциональную выразительность.

Эксперты связывают повышенный интерес к услугам анимационных специалистов с общим трендом развития отрасли. За десять лет количество анимационных студий в стране увеличилось втрое. Аналитики прогнозируют ежегодный рост индустрии на 11% вплоть до 2025 года.

В 2024 году в России произвели 9 722 минуты анимации, в 2023 — 9 511, в 2022 — 9 768. Такие цифры заметно отличаются от количества минут в предыдущие три года: в 2021 — 7 949, в 2020 — 5 872, а в 2019 — 4 874 минуты. При этом на 2023 год в индустрии было занято всего 5,5 тыс. человек. Для сравнения: в США в анимации трудились 250 тыс. сотрудников, а в Китае — 63 тыс.