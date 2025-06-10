Футбольный клуб AS Roma перед своим 98-летием объявил о возвращении культового логотипа — шаге, которого фанаты ждали много лет. Новая эмблема, отсылающая к гербу 1927 года, стала настоящим подарком для болельщиков и символом уважения к истории клуба.

Накануне своего 98-го юбилея итальянский футбольный клуб AS Roma представил обновленный логотип, который отсылает к его оригинальному гербу 1927 года. В переработанном логотипе вновь представлена ​​переплетенная монограмма ASR, от которой отказались во время спорного ребрендинга в 2013 году.

Верхнюю часть щита по-прежнему занимает Капитолийская волчица (Lupa Capitolina) — вскормившая Ромула и Рема в мифе об основании Рима.

Однако вместо серой версии 2010-х годов футбольный клуб «Рома» заменил ее на более детализированную, иллюстрированную версию мотива в традиционном для клуба красном цвете «джаллоросси».

Предыдущая версия 2013 года

«Мы с гордостью объявляем о постепенном возвращении исторической эмблемы ASR, символа, олицетворяющего душу этого клуба», — говорится в заявлении владельцев AS Roma Дэна и Райана Фридкиных.

«Это решение, принятое с глубоким уважением к нашей традиции и в ответ на искренние пожелания наших болельщиков, является данью уважения идентичности “Ромы”. Оно отражает нашу веру в то, что символы клуба имеют значение, и что уважение наших корней необходимо для построения нашего будущего».

Lupa Capitolina и аббревиатура ASR были представлены на самом первом логотипе клуба в 1927 году, и оба элемента повторялись в различных конфигурациях на протяжении последующих десятилетий.

Так продолжалось до 2013 года, пока новый владелец клуба, американский бизнесмен Джеймс Паллотта, не отказался от монограммы ASR в пользу слова «ROMA», написанного заглавными буквами, рядом с годом основания клуба.

Этот шаг, призванный сделать логотип более продаваемым и понятным для международной аудитории, оказался непопулярен среди многих существующих поклонников.

Футбольный клуб «Рома» представил новый логотип

Однако семья Фридкиных, которая взяла на себя управление клубом в 2020 году, теперь восстановила монограмму в размашистом, выразительном стиле, напоминающем версию 1934 года.

Новый щит имеет более узкий и заостренный силуэт, что придает ему более современный вид, а также желтую окантовку вместо резкой черной, как в предыдущем логотипе.

Футбольный клуб «Рома» не уточнил, когда новый логотип появится на форме игроков, хотя футбольные издания предполагают, что это, скорее всего, произойдет в сезоне 2026–2027 годов, поскольку на просочившихся в сеть комплектах формы клуба 2025–2026 годов, судя по всему, изображен старый логотип.

Populous спроектировал новый стадион клуба

В преддверии своего столетия клуб также получит новый стадион в столичном районе Пьетралата, предоставленный архитектурной студией Populous. По словам семьи Фридкиных, проект был создан в духе классической римской архитектуры и станет для Вечного города «величественным новым Колизеем».