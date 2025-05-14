Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Science China Earth Sciences, ледяной покров Антарктиды увеличился в последние годы, несмотря на повышение средних глобальных температур и изменение климата. Ученые из Университета Тунцзи в Шанхае проанализировали данные спутников NASA GRACE и GRACE Follow-On, которые отслеживали изменения антарктического ледового щита с 2002 года.

Исследование показало, что с 2002 по 2020 год континент терял лед ускоренными темпами — потери выросли с 81 миллиарда тонн в год (2002-2010) до 157 миллиардов тонн в год (2011-2020). Однако с 2021 по 2023 год произошел неожиданный поворот: Антарктида начала набирать лед со скоростью около 119 миллиардов тонн в год. Четыре ледника в восточной Антарктиде также перешли от ускоренной потери льда к значительному приросту массы.

Эксперты подчеркивают, что это временная аномалия, а не признак обращения глобального потепления вспять. Научный сотрудник Нортумбрийского университета Том Слейтер объяснил, что в более теплом климате атмосфера может удерживать больше влаги, что повышает вероятность экстремальных погодных явлений, таких как сильные снегопады, вызвавшие недавний прирост массы в Восточной Антарктиде.

Несмотря на кратковременное увеличение, оно не компенсирует почти 20 лет потерь льда на континенте. Основные потери антарктического льда происходят из-за ускорения движения ледников, впадающих в теплеющий океан. Хотя недавние снегопады временно компенсировали эти потери, исследователи не ожидают, что это долгосрочное изменение в поведении Антарктиды.

Тем временем общая картина глобального изменения климата остается тревожной. В 2023 году объем морского льда Антарктики достиг рекордно низких показателей, что, по мнению исследователей, крайне маловероятно без воздействия изменения климата. Глобальный ледовый покров постоянно снижается до рекордно низких или близких к рекордным показателей, а глобальные температуры держатся на рекордно высоком уровне. Апрель 2025 года стал 21-м из последних 22 месяцев, когда был превышен предел в 1,5 градуса Цельсия, установленный Парижским соглашением 2015 года.