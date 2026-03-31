Французская Mistral AI, южнокорейская Rebellions и американский стартап Starcloud привлекли более $1,4 млрд на создание независимой ИИ-инфраструктуры. Все три технологические компании на этой неделе закрыли крупные раунды финансирования для строительства дата-центров нового поколения и разработки специализированного оборудования.

Источник: Starcloud

Рынок требует альтернативы крупным облачным провайдерам вроде Microsoft, Amazon и Google. Инвесторы активно вкладывают капитал в проекты, которые предлагают новые подходы к аппаратному обеспечению и размещению серверов. Компании стремятся получить полный контроль над вычислительными мощностями.

Mistral

Французский стартап Mistral AI получил $830 млн долгового финансирования. Предприятие направит эти средства на строительство европейских дата-центров на базе процессоров Nvidia. Компания планирует инвестировать €4 млрд в инфраструктурные проекты на территории Франции и Швеции.

Бизнес Mistral намерен обеспечить 200 МВт вычислительных мощностей к 2027 году — это примерно столько же, сколько потребляет город на 150–200 тыс. человек. Только один новый шведский проект стоимостью €1,2 млрд даст 23 мегаватта. Руководство ожидает превысить отметку в $1 млрд регулярной годовой выручки уже в текущем году.

Rebellions

Южнокорейский разработчик Rebellions привлек $400 млн в рамках предбиржевого раунда. Оценка этого бизнеса достигла $2,34 млрд. Общий объем привлеченного стартапом капитала составил $850 млн.

Предприятие Rebellions создает чипы специально для задач логического вывода искусственного интеллекта. Команда представила платформы RebelRack и RebelPOD для масштабного коммерческого развертывания. Полученные деньги ускорят выход на рынки США, Японии, Саудовской Аравии и Тайваня.

Starcloud

Американский космический стартап Starcloud получил $170 млн в раунде Series A. Инвесторы оценили эту компанию в $1,1 млрд. Бизнес строит орбитальные дата-центры для обхода земных политических и энергетических ограничений.

Стартап Starcloud вывел на орбиту первый спутник с процессором Nvidia H100. Следующий 200-киловаттный аппарат отправится в космос на ракете SpaceX Starship. Основатели нацелены на достижение стоимости энергии в 0,05 доллара за киловатт-час.

