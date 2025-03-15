Среди написанных кириллицей названий брендов на московских улицах чаще всего можно встретить «Пятерочку», в Санкт-Петербурге больше вывесок сети «Красное&Белое», свидетельствуют данные исследования геосоциального приложения Blink, результаты которого были предоставлены «Инк.». На латинице наиболее популярным в обоих городах стало название пунктов выдачи заказов онлайн-ретейлера Ozon.

Исследователи опирались на данные о зарегистрированных объектах в Blink, включая названия магазинов, кафе и ресторанов, а также компаний и госучреждений, ПВЗ, улиц и остановок.

Изучение названий прошло в связи с принятым Госдумой в первом чтении законопроектом о защите русского языка, который предусматривает в том числе размещение вывесок и надписей в стране только на кириллице.

Уже сейчас более 75% названий всех объектов в Москве и почти 80% названий в Питере написаны русскими буквами. Только латиницу в названии имеют лишь 20% объектов в Санкт-Петербурге и 21,5% в Москве, отмечается в исследовании.

Также исследователи выяснили, что кириллицу в названии используют 95% всех супермаркетов — это преимущественно сетевые магазины, большинство аптек и около 90% офисов. Латиницу пока предпочитают пункты выдачи, магазины электронных сигарет и тату-салоны.

Есть еще наименования, включающие оба алфавита, но их в общем числе меньше 2%. Самые популярные в обоих городах — «Суши Wok» и «ПЭК: Easyway».

В некоторых российских городах местные власти на своем уровне уже ввели запреты использования иностранных слов на вывесках. Так, в Ярославле соответствующее решение приняли еще в 2024 году. В Саратове аналогичный запрет начали обсуждать в 2023-м и приняли летом 2024 года. Аналогичное решение городской думы Краснодара вступило в силу в ноябре 2024 года.