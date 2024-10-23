Ставки по рыночной ипотеке в России превысили 20% годовых, но потребность приобретать жилье у людей остается даже в таких непростых условиях, сообщает «РИА Недвижимость». Среднемесячный платеж по ипотеке в России, по данным «Домклика», сейчас составляет чуть менее 35 тыс. руб. При этом средняя зарплата по стране во втором квартале 2024 года — 86,5 тыс. руб.

Покупку квартиры в ипотеку следует начинать с калькуляции, особенно если речь идет о рыночной ставке, которая превысила 20%. Специалисты по финансовому планированию отмечают, что приемлемая доля кредитной нагрузки составляет 30% от семейного дохода.

Среднемесячный платеж по ипотеке в России, по данным «Домклика», сейчас составляет чуть менее 35 тыс. руб. Однако эта цифра не абсолютно показательна, так как во многом отражает достаточно высокую долю льготных ипотечных программ, говорит аналитик финансовой группы «Финам» Юлия Афанасьева. Но на нее можно опираться при расчетах. Средний срок ипотечного кредита в России — 25 лет, а ставки по рыночной ипотеке начинаются с 20% годовых.

Из-за того, что российские регионы сильно отличаются друг от друга по уровню средних доходов и стоимости жилья, дать типовую формулу расчетов для всех не получится. По данным исследования, лидером по зарплатам в 2024 году является Чукотка. Средняя месячная зарплата в Анадыре в январе — июне 2024 года превысила 164 тыс. руб. А в Новом Уренгое, Салехарде и Южно-Сахалинске средняя зарплата составляет 156, 142 и 133 тыс. руб. соответственно.

Основываясь на этих данных, можно считать, что в перечисленных регионах выплаты по ипотеке даже с рыночными ставками будут посильны, так как цена за кв. м там ниже, чем в среднем по России.

Самые низкие средние месячные зарплаты в январе — июне 2024 года были зафиксированы в Элисте и Владикавказе — 44,3 и 44,4 тыс. руб. соответственно. Также отмечены невысокие доходы у жителей Нальчика и Грозного: уровень средней чистой зарплаты в первом полугодии 2024 года в этих двух городах составил 44,7 тыс. руб. Следовательно, даже если в семье есть двое работающих взрослых, банк не одобрит им кредит.

Важный показатель — стоимость недвижимости в регионе. По данным «Домклика», самое дешевое жилье в новостройках (72 тыс. руб. за кв. м) в Псковской и Оренбургской областях, а также в Курганской области (77,4 тыс. руб.). На вторичном рынке наименьшая стоимость 1 кв. м в Смоленской области (68,6 тыс. руб.), Оренбургской области (69,6 тыс. руб) и Владимирской области (73,4 тыс. руб.).

Таким образом, чтобы остаться в допустимой кредитной нагрузке без снижения качества жизни, общий доход семьи в регионе должен начинаться от 200 тыс. руб. в месяц.

Не смотря на то что Москва занимает второе место в России по уровню средних зарплат — 160,3 тыс. руб. в месяц, — ситуация с выплатой рыночной ипотеки непростая. Это связано с высокой стоимостью жилья, констатируют эксперты. «Ведь если рассматривать покупку квартиры в Москве по цене 10 млн руб. по ставке 20%, то даже если банк даст человеку ипотеку на 30 лет, ежемесячный платеж по кредиту составит почти 134 тыс. руб.», — предупреждает Афанасьева.

Также необходимо учитывать, что с осени банки повысили требование к первоначальному взносу по рыночной ипотеке до 30%, обращает внимание замгендиректора «Национальной фабрики ипотеки» Игорь Жигунов. Таким образом, для покупки квартиры в Москве за 10 млн руб. нужно иметь на руках хотя бы 3 млн.

Исходя из этих данных, чтобы выплаты по рыночной ипотеке были относительно комфортными и оставались средства на бытовые нужды, московской семье нужно получать 300–400 тыс. руб. в месяц. «Комфортное соотношение примерно такое: 60% — на проживание и свои потребности и 40% — на кредит», — считает гендиректор агентства недвижимости ЦДН Анатолий Пысин.

При покупке недвижимости важно также сразу учитывать в семейных расходах ремонт. «Это очень существенные и растянутые во времени траты. Если купить квартиру в новостройке, то стоимость ремонта будет начинаться от 2 млн. руб.», — говорит владелец строительно-отделочной компании «Аксенов Сервис» Кирилл Аксенов. Минимальная стоимость косметического ремонта однокомнатной квартиры на вторичном рынке, по его словам, составит 25 тыс. руб. за кв. м, то есть для квартиры в 40 кв.м — от 1 млн. руб.

Решившись на рыночную ипотеку, нужно быть готовыми к различным ограничениям, даже если семейный бюджет в целом осиливает и ипотечные платежи, и насущные бытовые траты. Всегда лучше иметь финансовую подушку безопасности и иметь в виду, что экономическая ситуация семьи может измениться не в лучшую сторону.

Перед тем как взять ипотеку, специалисты рекомендуют оценить свои способности к самоограничению. Стоит подумать об отказе от импульсивных покупок, выборе бюджетного отдыха, и пр. Также, по словам Тумина, лучше будет отказаться от машины в пользу общественного транспорта. «При этом ни в коем случае нельзя экономить на здоровье, так как крайне важно постоянно работать», — подчеркивает Афанасьева.

В целом большинство семей все-таки не готовы брать ипотеку по текущим рыночным ставкам, резюмирует Пысин. К таким кредитам прибегают в основном те, кто продают какую-то квартиру и полученные средства направляют на улучшение жилищных условий. Те, у кого нет недвижимости вообще, предпочитают съем, а накопления стараются положить на депозит в банк. С учетом высоких ставок доход по вкладу может быть соизмерим с той суммой, которую они платят арендодателю.

Ранее сообщалось, что финансовый маркетплейс «Сравни» провел опрос среди 1,2 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов России методом онлайн-панели. Согласно результатам опроса, 78% респондентов не планируют использовать для покупки жилья ипотечный заем, а намерены накапливать средства. Лишь 2% респондентов готовы сейчас взять ипотечный кредит по рыночным ставкам, еще 6% опрошенных рассматривают возможность оформить льготную ипотеку.