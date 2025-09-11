Средняя стоимость индивидуальных жилых домов (ИЖС), предлагаемых подрядчиками, составила 7,3 млн руб. в сентябре 2025 года, что на 12% ниже уровня сентября прошлого года (8,3 млн руб.). Об этом пишет РБК со ссылкой на данные «Дом. РФ». Речь идет о предложениях на портале «строим.дом.рф», оператором которого выступает госкорпорация, отметили в издании.

Unsplash

В институте жилищного развития связывают падение цен со снижением средней площади домов, проявлениями шринкфляции и изменениями в комплектации предложений. «Если ранее подрядчики были готовы предоставить комплекс услуг, в том числе чистовую отделку, сейчас же все больше подрядчиков ИЖС готовы строить дома только в черновой отделке с целью скорейшего раскрытия счета эскроу», — пояснили в «Дом. РФ».

Подтверждение тенденции видно в статистике портала «строим.дом.рф»: домов в чистовой отделке предлагается чуть более 5,5 тыс., а в черновой — почти втрое больше, 14,5 тыс.

Снижение стоимости строительства в 2025 году отметили и в Ассоциации деревянного домостроения (АДД). Там это объясняют акциями и скидками от загородных застройщиков из-за низкого спроса. «Стоимость домов на рынке в этом году зафиксировалась, в классах эконом и комфорт роста нет. Наоборот, есть сезонные скидки, поскольку есть необходимость высвобождения денежных средств, которые заморожены в построенных домах», — рассказал член правления АДД, руководитель компании «Архангельский лес. Домостроение» Андрей Елуков.

Читайте также Цифровые решения в строительстве и девелопменте: кто может покорить рынок

По его мнению, осенью тренд на скидки усилится: «Сейчас строительный сезон подходит к концу, и будет очередное падение, будет больше скидок, отсрочка платежа и рассрочка. Это создаст дополнительный объем заказов и возможность снизить для клиентов финансовую нагрузку».

В компании ФСК Family также зафиксировали удешевление строительства весной 2025 года на 10–15%, особенно за счет падения цен на газобетон (-30%), силикатные блоки (-22%) и керамзитоблоки (-29%), хотя в отдельных регионах отмечался рост на 2%. Однако к лету цены на материалы начали восстанавливаться — например, газоблоки подорожали на 15% с марта 2024 года по март 2025 года. Как отметила коммерческий директор ФСК Family Анна Комарова, на это повлиял умеренный спрос под давлением эскроу-счетов и недоступности ипотеки.