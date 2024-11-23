Аналитики «Авито Работы» поделились с Inc. итогами осени 2024 года. По их данным, зарплатные предложения для соискателей в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 9% и составили 74 690 руб. в месяц при условии полной занятости.

Стоит отметить, что значение зарплатных предложений складывается из среднего размера заработной платы, указанной работодателями в описании вакансий на платформе. Эти цифры могут отличаться от номинального начисленного размера зарплаты сотрудника, в который также входят премии, бонусы, компенсационные и прочие выплаты.

Исследование показало, что самый заметный рост средних предлагаемых заработных плат наблюдался в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства. Кандидатам предлагали оплату труда на 34% больше, чем годом ранее.

В среднем зарплатные предложения для соискателей в этой отрасли достигли 69 851 руб. в месяц при полном рабочем дне. А лидером в сфере стала профессия сельскохозяйственного рабочего — прирост за год составил 50%.

Сфера ремонта и обслуживания автомобилей стала второй по приросту средних зарплатных предложений. Здесь средние заработные платы, указанные в вакансиях, увеличились на 30% и составили 98 122 руб. в месяц.

Так, осенью 2024 года соискатели на позицию автомеханика могут рассчитывать на зарплату на 34% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

На третьем месте оказались дизайнеры и проектировщики. За год зарплатные предложения для новых сотрудников в отрасли прибавили 25%, и составили 74 088 руб. в месяц при полной занятости. Причем самый значительный прирост пришелся на проектировщиков (+25% за год).

Ранее рекрутинговая компания Get experts провела исследование основных трендов на рынке труда в 2024 году и прогнозам на 2025 год. В опросе приняли участие 3 348 респондентов: 837 работодателей и 2 511 квалифицированных специалистов из различных регионов России.