В результате переговоров в Женеве 10–11 мая Соединенные Штаты и Китай достигли важного временного соглашения по смягчению взаимных торговых ограничений. Согласно достигнутой договоренности, стороны вводят 90-дневную паузу в тарифном противостоянии, в течение которой американские пошлины на китайские товары снизятся со 145% до 30%, включая базовые 10% и дополнительные 20%. Со своей стороны, Китай сокращает ответные меры, уменьшая пошлины с 125% до 10%.

Китайская сторона предпримет конкретные шаги по либерализации торгового режима начиная с 14 мая. Дополнительные пошлины на американские товары будут снижены с 34% до 10%. Одновременно отменяются указы №5 и №6 комиссии по тарифам при Госсовете КНР, которые ранее позволяли повышать пошлины до 84% и 125% соответственно. Также приостанавливаются все нетарифные ограничительные меры, введенные Китаем против США со 2 апреля текущего года.

Особое значение в достигнутых договоренностях имеет создание постоянного консультационного механизма по торгово-экономическим вопросам. Этот механизм предусматривает проведение регулярных переговоров, которые будут поочередно проходить на территории Китая, США или в нейтральных странах по взаимной договоренности сторон.

Финансовые рынки мгновенно отреагировали на новости о смягчении торговой войны. Курс доллара продемонстрировал значительный рост, достигнув месячных максимумов по отношению к основным мировым валютам — евро (1,0820) и японской иене (153,50).

Текущее соглашение стало результатом эскалации торгового конфликта, начало которому положило решение администрации президента Трампа от 2 апреля о введении масштабных пошлин на продукцию 185 стран. В ответ на американские меры, предусматривавшие 145% пошлины на китайские товары, Пекин последовательно повышал ответные тарифы, доведя их до 125%. Женевские переговоры стали переломным моментом в этом противостоянии.

Экономические эксперты подчеркивают, что достигнутые договоренности носят временный характер, однако создают важный прецедент для нормализации торговых отношений между двумя крупнейшими экономиками мира. Особое значение придается созданию постоянного консультационного механизма, который может стать эффективным инструментом предотвращения будущих торговых конфликтов и кризисов.