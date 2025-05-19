Представьте себе картину: где-то высоко над засушливыми просторами Запада США тихо-толком заработали невидимые «машины дождя», и никто об этом не узнал… до сих пор. Целых 25 лет американские власти метко «стреляли» в облака, высевая в них специальные реагенты — и лишь недавно удалось связать воедино разрозненные фрагменты этой метео-операции.

Управление погодой

Секрет в том, что отчеты о засевах облаков, существовавшие еще с 1940-х годов, долгое время были заперты в сотнях отсканированных PDF-документов: каждый штат вел свой учет, форматы менялись от отчета к отчету, а ключевая информация о локациях, датах, целях, реагентах и способах распыления просто терялась. Извлечь ее целиком и проанализировать многотысячные записи казалось почти невозможным.

Однако группа смелых исследователей взялась за амбициозную задачу: перебрать и выцепить сведения о каждом случае модификации погоды в США за период 2000–2025 годов. На старте они загрузили 1 025 PDF-файлов из архива NOAA, но после тщательного очищения и объединения «двойников» получилось 836 уникальных операций.

На следующем этапе на помощь ученым пришла большая языковая модель o4-mini от OpenAI. Многоступенчатый процесс преобразования PDF в текст, хитроумные скрипты для анализа ответов модели и ручная верификация позволили ученым вытащить из пыльных отчетов полную картину каждого сеанса «метеорологического вмешательства». В набор данных попали:

год и сезон операции;

штат и точные координаты зон засева;

тип агента (чаще всего — йодид серебра);

способ доставки (наземные генераторы и самолёты);

основная цель (борьба с засухой, наращивание снежного покрова в горах, подавление града).

Информация доступна для всех

Точность полученного массива данных достигла впечатляющих 94,72 % по сравнению с оригинальными PDF-документами. И теперь — внимание! — этот беспрецедентный «метеорологический атлас» открыт для всего мира: скачать его могут все.

Но самый интересный факт спрятан напоследок: благодаря этому проекту впервые в цифрах и фактах возможно проследить, как менялись приоритеты вмешательства в климат — от борьбы с засухой в Калифорнии до увеличения водного запаса на высокогорье Колорадо.

И это лишь начало: столь же масштабный подход можно применить к любым архивам в науке, вытягивая из них ключевые инсайты, ранее недоступные ни одному исследователю.