В четверг Федеральное управление гражданской авиации США подтвердило возможность повторной эксплуатации ракеты Starship от SpaceX после неудачного тестирования в марте, сообщает Reuters. Это разрешение позволит Илону Маску провести запуск из Техаса на следующей неделе, если будут скорректированы опасные зоны вдоль траектории полета.

Starship от SpaceX, ключевой элемент американской космической программы, в этом году пережила серию неудачных запусков. Это привело к отмене множества коммерческих рейсов и вызвало недовольство у других стран, пострадавших от обломков ракеты.

В своем заявлении, подтверждающем следующий запуск Starship, Федеральное управление гражданской авиации (FAA) указало, что находилось в близком контакте и сотрудничестве с Соединенным Королевством, островами Теркс и Кайкос, Багамскими островами, Мексикой и Кубой — странами, над которыми ракета будет пролетать или находиться поблизости во время своего космического полета. FAA следит за соблюдением нормативных требований, установленных для SpaceX, в ходе предстоящих запусков.

Обломки от двух последних взрывов Starship в январе и марте упали на Теркс и Кайкос, а также в некоторых регионах Карибского бассейна, вызвав панику среди местных жителей. Уборку пришлось организовать местным властям совместно с сотрудниками SpaceX.

FAA значительно увеличило ранее установленную запретную зону, известную как Зона авиационной опасности, вокруг траектории полета Starship, увеличив ее размеры с 885 до 1,6 тыс. морских миль. Эта расширенная зона теперь охватывает территорию на восток от стартовой площадки SpaceX, расположенной на южном побережье Техаса, и простирается через Флоридский пролив, включая как Багамские острова, так и острова Теркс и Кайкос.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало разрешение на запуск корабля Starship Flight 9, отметив, что SpaceX вернула аппарат в режим определения полета. FAA констатировало: компания соблюдает все строгие требования безопасности и охраны окружающей среды, а также другие лицензионные критерии, что свидетельствует о высоком уровне готовности к запуску.

В результате обновленного анализа безопасности полетов, который включает сложные математические расчеты вероятностей отказа и ожидаемых человеческих жертв, размер зон риска был увеличен как над территорией США, так и над другими странами, попадающими в траекторию полета Starship в космос.

В соответствии с правительственными уведомлениями, следующий запуск запланирован на вторник, 27 мая, однако дата может измениться в зависимости от погодных условий и готовности технологий SpaceX.