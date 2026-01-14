Госдепартамент США готовится ввести существенные изменения в визовую политику, которые затронут граждан десятков стран. Согласно сообщению Fox News, с 21 января ведомство приостанавливает оформление виз для жителей 75 государств, включая Россию. Срок действия этого моратория не уточняется и пока является неопределенным.

Целью этой меры, как следует из информации, является усиление контроля над соискателями виз. Администрация намерена ужесточить правила для заявителей, которых считают потенциальными получателями государственной социальной помощи в Соединённых Штатах. Помимо Российской Федерации, в опубликованный перечень вошли, среди прочих, Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд и Йемен.

Согласно внутренней служебной записке Госдепартамента, на период пересмотра процедур проверки и отбора заявителей консульским сотрудникам предписано отказывать в выдаче виз гражданам из указанных стран.

Позднее Fox News отредактировали статью и заменили в ней all visa (все визы) на immigrant visa (иммиграционные визы). Однако подробностей и официальных комментариев по этому вопросу в настоящий момент нет.

Это решение является продолжением последовательной политики ужесточения визовых правил со стороны американской администрации. Ранее, в декабре 2025 года, Белый дом объявил о частичных ограничениях на выдачу виз гражданам 15 стран, включая ряд африканских и карибских государств.

Предшествовавшие этому изменения, введенные еще в сентябре 2025 года, ужесточили общие требования для всех заявителей. Согласно новым правилам, подача документов на неиммиграционные визы (например, туристические или рабочие) была разрешена только в стране постоянного проживания или гражданства заявителя. А с ноября 2025 года данное требование распространилось и на проведение собеседований для получения иммиграционных виз, за некоторыми исключениями.