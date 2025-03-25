Кремль опубликовал главные итоги встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде. Согласно документу, Москва поставила четкие условия для возобновления с Вашингтоном «черноморской сделки», связанной с обеспечением безопасности судоходства и международной торговли продовольствием. Ключевым требованием является полное снятие санкционных ограничений прежде всего с Россельхозбанка (РСХБ) и его обратное подключение к международной платежной системе SWIFT.



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Помимо снятия санкций с банков Россия требует отмены ограничений на операции торгового финансирования, а также рестрикций, наложенных на производителей продовольствия и удобрений и компании, страхующие морские грузоперевозки.

Стороны также договорились об моратории на удары по энергетическим объектам России и Украины сроком на 30 дней с возможностью продления. США будут содействовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции на мировой рынок и снижению стоимости морских перевозок.

Российская сторона подчеркивает, что все договоренности вступят в силу только после полного выполнения перечисленных условий. Согласно совместному заявлению по итогам переговоров, США и РФ продолжают работу по достижению прочного мира и приветствуют посредничество третьих государств в реализации достигнутых договоренностей.