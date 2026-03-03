Малайзия, Испания и Италия вдвое нарастили поток российских деловых туристов в феврале 2026 года. Эти страны вошли в десятку самых востребованных зарубежных направлений для командировок, показав стопроцентный рост к февралю 2025-го, свидетельствуют данные цифровой платформы для организации командировок и управления расходами «Ракета». Подробности — в распоряжении «Инка».

bruce mars | Unsplash

Абсолютным лидером среди ближнего зарубежья остается Казахстан. Следом за ним расположились Узбекистан, Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты. Замыкает пятерку Туркменистан.

Общее число зарубежных бизнес-поездок в феврале выросло на 19% по сравнению с прошлым годом. Однако совокупный объем всех деловых поездок (включая внутренние) снизился на 7%, что подтверждает тенденцию, наметившуюся еще в 2025-м. При этом количество оформленных туристических услуг уменьшилось всего на 4%.

Что почем

Средняя стоимость авиабилетов для корпоративных клиентов по международным направлениям поднялась на 16% к февралю прошлого года. Трансферы подорожали на 8%, проживание в отелях — на 4%. Сильнее всего выросли цены на железнодорожные билеты: плюс 18%.

«Это цифры, которые охватывают именно зарубежные бизнес-поездки, — поясняет Дарья Лукьянова-Зубрицкая, директор по маркетингу и коммуникациям цифровой платформы для организации командировок и управления расходами Ракета. — Если рассматривать среднюю стоимость туристических услуг для корпоративного сегмента исключительно в России, то здесь волатильность цен иная. Так, авиабилеты в среднем подорожали на 9% год к году, железнодорожные билеты выросли на 8%, средняя стоимость ночи в отеле увеличилась на 3%».

Чем летали, на каких поездах ездили

Среди авиакомпаний эконом-класса лидирует «Аэрофлот». В пятерку также вошли Utair, S7, Air Astana и «Победа». Пассажиры бизнес-класса чаще всего выбирали «Аэрофлот», Turkish Airlines и Emirates. Самые загруженные воздушные линии этой зимой — Москва — Санкт-Петербург, Сургут — Уфа, Алматы — Астана, Москва — Тюмень.

В сегменте железнодорожных перевозок вне конкуренции скоростные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом. Также в списке популярных направлений Уфа — Сургут, Иркутск — Усть-Кут, Тюмень — Пыть-Ях, Воронеж — Москва.

Где останавливались

По гостиничным бронированиям внутри страны бесспорный лидер — Москва. За ней следуют Южно-Сахалинск, Тында, Новосибирск, Санкт-Петербург, Воронеж, Улан-Удэ, Тюмень и Уфа. Среди зарубежных городов чаще всего бронировали номера в Астане, Алматы, Атырау, Ташкенте, Минске, Дубае, Эр-Рияде, Актау и Шымкенте.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.