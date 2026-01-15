Ключевой причиной недовольства мобильными операторами для россиян является не высокая стоимость услуг, а качество связи и прозрачность условий обслуживания. Таковы данные опроса, проведенного агрегатором «Экомобайл» в декабре 2025 года. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Что раздражает пользователей больше всего?

На первом месте по уровню раздражения, с большим отрывом, находится навязывание дополнительных услуг — подписок и опций, которые подключаются автоматически или без явной необходимости. На эту практику указали 52% опрошенных.

На втором месте — плохое качество связи в определённых местах (44%). И лишь на третьей позиции оказалась высокая стоимость услуг (43%). Также пользователей беспокоят неудобства при взаимодействии с оператором: работа службы поддержки и сложности при смене провайдера раздражают по 19% респондентов.

Где чаще всего «пропадает» связь?

Абоненты чаще всего сталкиваются с проблемами покрытия в повседневных ситуациях:

● За городом и на даче (58%).

● В дороге, во время движения (44%).

● В метро (20%) — для жителей крупных городов это часто критичный фактор.

Лояльность под вопросом

Почти половина опрошенных (49%) заявили, что не меняли оператора последние пять лет. Однако данные указывают, что такая «верность» часто объясняется не высокой удовлетворенностью, а инерцией или нежеланием тратить время на переход.

● 18% меняли оператора один раз за пять лет.

● 11% меняли два раза и чаще.

● 10% переходили только между тарифами своего оператора.

● 13% пользовались услугами нескольких операторов одновременно.

При этом каждый третий (34%) готов сменить провайдера именно из-за плохого качества связи. Среди других возможных причин перехода респонденты называют более выгодное ценовое предложение (42%) и смену региона проживания (18%).

Исследование показывает, что рынок мобильной связи смещается в сторону конкуренции за качество сервиса и удобство, где надежное покрытие и понятные условия становятся важнее минимальной цены тарифа.