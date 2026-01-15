По итогам 2025 года в России было зарегистрировано 1 269 236 новых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это значение на 4,13% превышает показатель предыдущего, 2024 года, говорится в исследовании сервиса проверки контрагентов Rusprofile, с которым ознакомился ТАСС.



Абсолютным лидером по скорости прироста новых бизнес-субъектов стала Республика Марий Эл. Там количество регистраций подскочило на 33,6%. В топ-5 регионов с самой положительной динамикой также вошли:

— Чувашская Республика;

— Республика Дагестан;

— Волгоградская область;

— Карачаево-Черкесская Республика.

Положительная динамика в целом была зафиксирована в 75 регионах страны.



Интересная ситуация сложилась в Москве. Несмотря на то, что столица остается абсолютным лидером по количеству регистраций (почти 150 тысяч за год), там отмечено снижение темпа на 12,7%.

Наиболее значительное падение числа новых регистраций зафиксировано в:

— Херсонской области (-42,9%);

— Запорожской области (-35,9%);

— Ненецком автономном округе (-32,4%).



Ключевой тренд ушедшего года — продолжающаяся массовая индивидуализация бизнеса. Подавляющее большинство новых регистраций — 84,8% — пришлось на индивидуальных предпринимателей (ИП). Годом ранее эта доля составляла 80,7%, что указывает на усиление тренда.

Помимо Москвы, в лидеры по общему количеству вновь созданных компаний и ИП вошли Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область.