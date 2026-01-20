С начала нового года предприятия в России начали масштабный пересмотр цен на свою продукцию и услуги. Как сообщил глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, логистические компании уже скорректировали тарифы на 10–20%. Рост объясняют повышением НДС до 22%, а также увеличением стоимости топлива и обслуживания техники, пишут «Известия».

Anastase Maragos/Unsplash

Повышение цен затронуло различные сектора экономики. В сфере услуг, включая общепит, фитнес и частное образование, стоимость выросла в среднем на 8–10%. В IT-сегменте и цифровых услугах цены увеличились на 5–7%, при этом за прошлый год некоторые направления уже подорожали на 30–50%. Часть бизнеса, предвидя налоговые изменения, начала постепенно закладывать их в стоимость еще осенью 2025 года.



Эксперты отмечают, что, с одной стороны, повышение НДС и другие издержки создают объективные предпосылки для пересмотра цен. С другой — во многих случаях рост на 10% и более может выходить за рамки экономической обоснованности.

Дополнительное давление на цены, по мнению аналитиков, оказывают структурные факторы: дефицит кадров, опережающий рост зарплат, высокая ключевая ставка, а также переход части компаний из сегмента малого бизнеса в крупный из-за ужесточения условий применения упрощенной системы налогообложения.

Ожидается, что первый квартал 2026 года будет напряженным с точки зрения ценовой динамики. Однако эксперты полагают, что по мере адаптации бизнеса к новым условиям и возможного смягчения денежно-кредитной политики рост цен может замедлиться. Регуляторам, в свою очередь, предстоит оценить обоснованность повышений в разных отраслях.