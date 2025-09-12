Джорджио Армани заранее спланировал судьбу своего модного дома. Согласно завещанию модельера, его наследники обязаны продать 15% акций компании в течение 18 месяцев, а затем передать еще 30% — до 54,9% — тому же покупателю в течение трех–пяти лет после его смерти, сообщает Reuters со ссылкой на документ. В качестве альтернативы допускается проведение IPO.

Adriano C, Unsplash

В завещании приоритетными покупателями названы крупнейшие игроки индустрии роскоши: LVMH, L’Oréal, EssilorLuxottica или другие профильные группы.

В документе также подчеркивается необходимость рассмотреть возможность продажи и других компаний сектора моды и предметов роскоши, с которыми у бренда существуют коммерческие связи.

Армани был единственным крупным акционером созданного им в 1970-х вместе с Серджио Галеотти дома моды. Он контролировал его и в творческом, и в управленческом плане вплоть до конца жизни.

Наследников у кутюрье не оказалось — у Армани не было детей. Его бизнес приносил стабильный доход, который в 2024 году составил €2,3 млрд ($2,7 млрд). Однако прибыль компании снизилась на фоне спада в индустрии моды.