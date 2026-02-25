Федеральная отчетность, которую OpenAI обязана подавать при найме иностранных специалистов, раскрыла базовые оклады сотрудников компании. В документах указана только фиксированная часть заработка — без учета бонусов и акций, которые могут увеличивать итоговый доход в разы. Информация охватывает более 160 должностей за последние четыре квартала.

Mackenzie Marco/Unsplash

С октября по декабрь 2025 года OpenAI наняла более 60 зарубежных сотрудников. Это больше, чем в предыдущем квартале. При этом ранее гендиректор компании Сэм Альтман заявлял о намерении «значительно замедлить» набор персонала, чтобы избежать массовых увольнений, характерных для технологической отрасли. С сентября компания также платит пошлину в $100 тыс. за каждую заявку на визу H-1B, введенную при администрации президеента США Дональда Трампа.

Научные сотрудники лидируют по зарплатам

Диапазон базовых окладов исследователей составляет от $245 до 685 тыс. Инженеры по системам искусственного интеллекта зарабатывают от 245 до 460 тыс. Члены технических команд в области исследований получают от $210 до 460 тыс.

Инженерный состав

Инженеры по оборудованию могут рассчитывать на базовую ставку от $250 до 555 тыс. Специалисты по безопасности получают от $310 до 325 тыс, разработчики программного обеспечения и инженеры-программисты — от $170 до 490 тыс., а аналитики данных — от $188 до 405 тыс.

Продукт и дизайн

Сотрудники проектного отдела зарабатывают от $245 до 310 тыс. В отделе разработки базовые оклады варьируются от $150 до 355 тыс., включая позиции по управлению продуктами.

Продажи и поддержка

Специалисты финансового отдела получают от $240 до 260 тыс, а сотрудники отдела выхода на рынок — от $180 до 290 тыс. Инженеры службы поддержки и специалисты клиентских отделов зарабатывают от $165 до 240 тыс.

В OpenAI работают выпускники ведущих университетов — Стэнфорда, Массачусетского технологического института и Университета Карнеги — Меллон. По данным The Wall Street Journal, более 4 тыс. сотрудников получают в среднем $1,5 млн в виде компенсационных выплат с учетом акций.

