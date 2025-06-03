В 2021 году на счетах Starbucks находилось более $2,4 млрд — и это были не инвестиции и не выручка от продажи кофе. Эти деньги поступили от клиентов, пополнивших балансы в приложении или купивших подарочные карты. Starbucks получает доступ к средствам клиента задолго до того, как приготовит ему первый латте, и может распоряжаться ими свободно — как бы это делал банк, но без банковского регулирования.

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Клиенты фактически «одалживают» компании деньги, не получая за это проценты. Эти средства Starbucks использует для оборота, инвестиций и развития инфраструктуры. Более того, часть этих денег так и остается нетронутой: пользователи забывают о небольших остатках на карте или не активируют подарочные сертификаты. Только за один год компания заработала $164,5 млн на таких неиспользованных остатках — явление, которое в индустрии называют «breakage».

Предоплата встроена в систему лояльности. Приложение мотивирует пользователей пополнять счет заранее — бонусами, бесплатными напитками, приоритетом в заказах. Это создает замкнутый цикл: чем активнее клиент, тем больше средств он оставляет внутри экосистемы. В итоге Starbucks становится не только сетью кофеен, но и системой внутреннего обращения денег.

Сегодня этот механизм изучают как пример альтернативной финансовой модели: розничный бизнес, который работает по логике банка, не будучи им формально.