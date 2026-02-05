Американский инженер Александр Литепло запустил онлайн-платформу, где роботы нанимают людей для работы в офлайне. Его проект RentAHuman.ai позиционируется как маркетплейс, где ИИ-агенты могут самостоятельно искать и нанимать исполнителей для выполнения физических задач.

По словам основателя, уже в первые дни на сайте зарегистрировалось более 130 «человеческих ресурсов», включая публичных персон. Позже на главной странице появилась цифра в 73 тыс. доступных исполнителей, хотя открытый раздел с профилями показывает лишь 83 анкеты.

Механика работы построена вокруг концепции автономных ИИ-агентов — программ, которые, как утверждается, действуют от имени анонимных заказчиков. Пользователям предлагается создать профиль с указанием навыков, локации и часовой ставки. После этого алгоритмы, по задумке, должны сами находить подходящие задачи, заключать соглашения и направлять инструкции. Оплата происходит в криптовалюте.

Диапазон задач широк: от бытовых поручений (купить продукты, забрать документы) до участия в промоакциях или тестировании услуг. Стоимость услуг начинается от $1 за простые действия и может достигать $100 долларов за нестандартные задания.



Однако первые дни работы выявили и сложности. Одно из первых заданий — забрать посылку в Сан-Франциско за $40 долларов — оставалось невыполненным более 48 часов, несмотря на десятки заявок.

В ответ на комментарии о потенциально дегуманизирующем характере сервиса Литепло отреагировал с иронией. На замечание о «хорошей, но антиутопичной идее» он кратко ответил: «Ха-ха, да, конечно».

