Основатель ИИ-стартапа Builder.ai Сачин Дев Дуггал обратился к инвесторам с предложением выкупить обанкротившуюся компанию, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой источники. Стартап позиционировал себя как разработчик приложений с помощью чат-бота Natasha, однако код вместо искусственного интеллекта писали специалисты из Индии и других стран.

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Builder.ai, поддерживаемый Microsoft и оценивавшийся ранее в $1 млрд, объявил сотрудникам о начале процедуры банкротства из-за «исторических проблем и прошлых решений».

По оценке Дуггала, для первоначального финансирования сделки по продаже потребуется менее $10 млн и еще $25 млн до того, как компании снова придется привлекать деньги. Он также утверждал, что у компании были инвесторы, готовые вложить $1,8 млрд всего 90 дней назад, до того как начались серьезные финансовые проблемы.

Builder.ai имеет подразделения в США, Великобритании, Индии и Сингапуре, и планирует инициировать процедуры банкротства в нескольких юрисдикциях. Однако выкуп осложняется тем, что в октябре 2024 года компания заложила большую часть интеллектуальной собственности кредиторам за $50 млн, которые недавно объявили дефолт, спровоцировав крах стартапа.

Внутреннее расследование выявило возможные фальшивые продажи и попытки завышения доходов, что привело к значительному пересмотру ранее заявленных финансовых показателей.