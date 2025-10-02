Стартап eSelf запустил функцию Share Screen Analysis, которая позволяет фотореалистичным ИИ-аватарам просматривать и анализировать содержимое экрана пользователя в режиме реального времени. Об этом сообщил CEO компании Алан Беккер в интервью VentureBeat. Технология предназначена для корпоративного использования в сферах ИТ-поддержки, обучения сотрудников и развития навыков.

eSelf

Решение работает на базе языковых моделей сторонних провайдеров (OpenAI, Google) в связке с собственной видеоязыковой моделью eSelf.

Беккер продемонстрировал журналистам два сценария применения: виртуальный консультант помогал освоить интерфейс CRM-системы, а аватар-репетитор по математике разбирал решение квадратного уравнения. Оба помощника мгновенно переключались между английским, испанским, итальянским и японским языками. При этом система настроена не озвучивать персональные данные, которые могут появиться на демонстрируемом экране.

Согласно словам Беккера, интеграция занимает около пяти минут: клиенту достаточно встроить «три строки JavaScript-кода» и загрузить документацию или FAQ для обучения аватара. Компания использует SaaS-модель лицензирования с оплатой по факту использования, включая расходы на работу языковых моделей.

В мае текущего года eSelf совместно с Центром образовательных технологий Израиля (CET) и при участии Гарвардского университета в качестве академического консультанта запустила масштабный пилот ИИ-репетиторов. В A/B-тестировании участвуют 10 тыс. учащихся, первый этап охватывает изучение иврита с дальнейшим расширением на другие предметы.

Виктор Перейра, преподаватель Гарварда и сопредседатель программы по педагогике, отметил в комментарии изданию CTech, что проект демонстрирует правильную интеграцию искусственного интеллекта в образовательный процесс — не как замену учителям, а как дополнение, расширяющее доступ к обучению.

Беккер, ранее основавший Voca.ai (компанию купил Snap за $70 млн) и возглавлявший направление разговорного искусственного интеллекта в Snap, отдельно подчеркнул, что eSelf не конкурирует с ChatGPT, а фокусируется на готовых корпоративных решениях.