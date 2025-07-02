Компания Grammarly, известная своим сервисом проверки правописания, объявила о приобретении популярного почтового приложения Superhuman. Эта сделка является частью более крупной стратегии по трансформации компании. Grammarly стремится перестать быть просто инструментом для проверки текстов и превратиться в комплексную платформу для повышения продуктивности на основе искусственного интеллекта.

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Проблема, с которой столкнулась Grammarly, — это растущая конкуренция со стороны технологических гигантов, таких как OpenAI и Google. Их ИИ-инструменты становятся все более мощными и интегрированными в различные продукты. Чтобы выжить и развиваться, Grammarly необходимо было расширить свои возможности и предложить пользователям нечто большее, чем просто исправление ошибок в тексте.

Покупка Superhuman — логичный шаг в этом направлении. Электронная почта уже является основным сценарием использования Grammarly для профессионалов. ИИ-ассистент компании помогает редактировать более 50 млн писем еженедельно в более чем 20 почтовых провайдерах. Получив собственное почтовое приложение, Grammarly сможет глубже интегрировать свои технологии и лучше раскрыть их потенциал.

Но амбиции компании идут дальше. Grammarly планирует создать платформу с сотнями интеллектуальных, узкоспециализированных ИИ-агентов. Таким образом, над одним письмом клиенту смогут одновременно работать агент по коммуникациям, агент по продажам и агент по маркетингу. Электронная почта, где профессионалы проводят более трех часов в день, станет перспективной средой для такой многоагентной системы.

Эта сделка последовала за прошлогодним приобретением стартапа Coda. Все это говорит о серьезном намерении Grammarly стать ключевым игроком на рынке ИИ-продуктивности.

В России доступ к сервису Grammarly ограничен.